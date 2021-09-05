Мир «уже становится свидетелем последствий нашего отказа защищать и сохранять. Теперь, в этот момент, у нас есть возможность покаяться, решительно развернуться и пойти в противоположном направлении. Мы должны стремиться к щедрости и справедливости в том, как мы живем, работаем и используем деньги, вместо эгоистической выгоды».

В беспрецедентном совместном заявлении Папа Франциск, лидер Римско-католической церкви, Вселенский Патриарх Варфоломей, духовный лидер Православной церкви, и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который является лидером всемирного англиканского сообщества, призывают население мира - «независимо от их убеждений или мировоззрения» - «услышать крик Земли и людей, которые бедны».

Ради детей «мы должны сделать выбор: есть, путешествовать, тратить, инвестировать или жить по-другому, думая не только о сиюминутных интересах и выгодах, но и о будущих выгодах. Мы раскаиваемся в грехах нашего поколения».

Три мировых религиозных лидера сказали, что это было впервые, когда они «почувствовали себя обязанными вместе решить неотложную задачу обеспечения экологической устойчивости».

Так называемый «Папа бедных», понтифик из иезуитов Франциск, рьяно поддерживает снижение расходов, увеличение бремени налогов на богатых и другие меры.

Автор haqqin.az был на встрече с ним в Риге в 2018 году, и знает детали его пребывания в столице Латвии.

Папа тогда остановился в скромном домике Святого семейства в Старой Риге, пообедал неизысканными блюдами в кругу местных священников, отдохнул на обычной кушетке, оставил запись в книге почетных гостей и продолжил свой визит по странам Балтии.

В эти дни я испытал некое ощущение встречи с человеком не от мира сего. При этом, я обратил внимание на его скромные, явно дешевые ботинки, в которые он был обут лишь ради удобства. Собственно, понял я, он просто следует заветам Иисуса — быть проще и ближе к людям.

Заявление его и других лидеров христианства в мире — свидетельство их неравнодушия к состоянию климата и природы в мире нашей хрупкой планеты и отчаянный призыв о ее сохранении.