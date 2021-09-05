Талибы уничтожают настенные росписи. И ломают судьбы наш обзор
Художественный коллектив афганского активиста Омаида Шарифи потратил семь лет, чтобы превратить лабиринт бетонных стен Кабула в разноцветные фрески. Но вот в столицу вошли талибы.
В течение нескольких недель после того, как исламисты захватили столицу, многие из ярких произведений уличного искусства были закрашены, заменены тусклыми пропагандистскими лозунгами - талибы вновь навязывают свое суровое видение Афганистана.
Вид рабочих, закрашивающих настенное искусство белой краской, стали тяжелым переживанием для Шарифи, чей коллектив ArtLords создал более 2200 фресок по всей стране.
«Мне приходит в голову образ, что Талибан натягивает «кяфян» на город», - сказал он AFP в телефонном интервью из ОАЭ в понедельник, имея в виду белый саван, которым покрывают тела по традиции исламского обряда захоронения.
«Мы никогда не будем молчать», - сказал 34-летний мужчина, находящийся в центре, где размещаются афганские беженцы. - «Мы сделаем так, чтобы мир услышал нас. Мы позаботимся о том, чтобы талибов обличали каждый Божий день».
Среди стертых фресок была одна, на которой спецпосланник США Залмай Халилзад и сооснователь Талибана Абдул Гани Барадар пожимают руки после подписания соглашения 2020 года о выводе американских войск из Афганистана.
Омаид Шарифи стал соучредителем ArtLords в 2014 году, чтобы использовать свое искусство для борьбы за мир, социальную справедливость и ответственность.
Эта многочисленная группа часто своим уличным искусством клеймила не только власть имущих в Афганистане, но и полевых командиров, и коррумпированных, по мнению художников, правительственных чиновников.
Их фрески чествовали афганских героев, призывали к диалогу вместо насилия и требовали равноправия для женщин.
Члены ArtLords не поддавались угрозам расправы и были заклеймены исламистскими экстремистами, как неверные. Но они не уступали давлению и держались до конца.
Утром 15 августа, когда талибы уже стояли у ворот Кабула, Шарифи и пятеро его коллег пошли работать над фреской возле правительственного здания. Через несколько часов они увидели, как люди в панике выбегают из правительственных учреждений, и решили вернуться в галерею ArtLords.
«Все дороги были перекрыты », - сказал Шарифи. - «Армия, полиция шли со всех сторон, бросая свои машины, и бежали».
Когда группа наконец добралась до галереи, они узнали, что Кабул пал.
О. Шарифи было 10 лет в 1996 году, когда исламисты впервые пришли к власти, и он был свидетелем их жестокого правления, пока пять лет спустя военные силы под командованием США не свергли их. На этот раз он сказал о происходящем в Афганистане: «Я думаю, что мало что изменилось». Как и Шарифи, многие афганцы скептически относятся к заявлениям талибов о более мягком правительстве. Мало кто из них забыл о публичных казнях и полном запрете на развлечения, в том числе на телевизоры и видеокассеты.
Шарифи сказал агентству AFP, что он, как сейчас, помнит публичные наказания на футбольном стадионе в Кабуле, включая обезглавливание и ампутации за различные преступления. «Когда я ехал на велосипеде на центральный рынок ... я видел много сломанных телевизоров, сломанных кассетных магнитофонов и кассет», - добавил он. - «Это всегда в моей памяти. Это никогда не забудется».
Во время первого пребывания Талибана у власти не было местных средств массовой информации, а изображения людей и животных были запрещены.
И потому, когда столица пала, десятки тысяч афганцев устремились в аэропорт Кабула, опасаясь жизни при талибах. Среди беженцев было множество художников и активистов, таких как Шарифи.
«Это очень сложный выбор, и я просто надеюсь, что никто никогда не испытает то, через что мы прошли», - сказал он. - «Афганистан - мой дом, это как моё «я»... Я не могу вырвать все свои корни и поселиться в другой части мира».
Для Шарифи главным всегда было - не подвергнуться насилию, и он годами жил под угрозой расправы.
Шарифи сказал, что смог помочь 54 художникам сбежать вместе с семьями, но более 100 все еще скрываются в стране. «Все они напуганы... Они просто пытаются найти способ выбраться из Афганистана». Сам он поклялся продолжить кампанию сопротивления и творить искусство.