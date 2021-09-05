Отдел международной информации и политики 23:34

Художественный коллектив афганского активиста Омаида Шарифи потратил семь лет, чтобы превратить лабиринт бетонных стен Кабула в разноцветные фрески. Но вот в столицу вошли талибы. В течение нескольких недель после того, как исламисты захватили столицу, многие из ярких произведений уличного искусства были закрашены, заменены тусклыми пропагандистскими лозунгами - талибы вновь навязывают свое суровое видение Афганистана. Вид рабочих, закрашивающих настенное искусство белой краской, стали тяжелым переживанием для Шарифи, чей коллектив ArtLords создал более 2200 фресок по всей стране. «Мне приходит в голову образ, что Талибан натягивает «кяфян» на город», - сказал он AFP в телефонном интервью из ОАЭ в понедельник, имея в виду белый саван, которым покрывают тела по традиции исламского обряда захоронения.

«Мы никогда не будем молчать», - сказал 34-летний мужчина, находящийся в центре, где размещаются афганские беженцы. - «Мы сделаем так, чтобы мир услышал нас. Мы позаботимся о том, чтобы талибов обличали каждый Божий день». Среди стертых фресок была одна, на которой спецпосланник США Залмай Халилзад и сооснователь Талибана Абдул Гани Барадар пожимают руки после подписания соглашения 2020 года о выводе американских войск из Афганистана. Омаид Шарифи стал соучредителем ArtLords в 2014 году, чтобы использовать свое искусство для борьбы за мир, социальную справедливость и ответственность. Эта многочисленная группа часто своим уличным искусством клеймила не только власть имущих в Афганистане, но и полевых командиров, и коррумпированных, по мнению художников, правительственных чиновников. Их фрески чествовали афганских героев, призывали к диалогу вместо насилия и требовали равноправия для женщин. Члены ArtLords не поддавались угрозам расправы и были заклеймены исламистскими экстремистами, как неверные. Но они не уступали давлению и держались до конца. Утром 15 августа, когда талибы уже стояли у ворот Кабула, Шарифи и пятеро его коллег пошли работать над фреской возле правительственного здания. Через несколько часов они увидели, как люди в панике выбегают из правительственных учреждений, и решили вернуться в галерею ArtLords.