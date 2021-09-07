Следовавший в Азербайджан теплоход на пять суток застрял на севере Каспия
Российским спасателям спустя пять дней удалось снять с мели следовавший в Азербайджан теплоход "ВФ Танкер-7". Корабль застрял на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.
По информации российских СМИ, теплоход, следовавший в Азербайджан, сел на мель на севере Каспийского моря.
«Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с МСКЦ, администрацией морского порта «Астрахань», - говорится в сообщении российского МЧС.
Также там уточнили, что никто из судового экипажа, состоящего из 12 человек, не пострадал. Запаса еды и воды хватит на 14 суток. Движение по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу не приостанавливалось.