Генерал Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом РФ после завершения второй карабах ской войны осенью 2020 года. До этого он служил заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году Мурадов получил звезду Героя России за участие в сирийской операции.

- С чем связана замена генерала Мурадова, который создал полноценно-функционирующий институт миротворцев в Нагорном Карабахе?

- Это плановая ротация. Во внимание надо брать официальную информацию Управления пресс-службой министерства обороны России. Думаю, они дадут точную информацию. Уже были утечки. Возможно они небезосновательны, а может и нет. В любом случае, будет назначен квалифицированный российский генерал, каковых в вооруженных силах Российской Федерации много. Не надо искать политической подоплеки. В любом случае это будет профессионал, который знаком с миротворческими операциями и может ориентироваться в ситуации. Следует учесть, что это технический вопрос, а не политический. Политическая составляющая - это трехстороннее заявление Азербайджан-Армения-Россия, которое сегодня, к сожалению, по ряду параметров буксует. Но это не зависит от личности командующего, а только от тех руководителей, которые подписали данное соглашение. Когда возникают проблемы, то их необходимо обсуждать на высшем уровне. Ну или как минимум на уровне трехсторонних комиссий, первая из которых была создана в январе 2021 года по разблокировке транспортных коридоров. Повторюсь: здесь миротворческий контингент и личность командующего никоим образом не играет никакой роли.

- Можно ли говорить о том, что генерал Мурадов полностью справился с возложенными на него задачами?

- Оценку деятельности генералу Мурадову должно давать МО РФ. Во всяком случае, он действовал в соответствии с теми директивами, которые получал от руководства. У нас существует единоначалие, смысл которого именно в этом: выполнять получаемые сверху приказы и указания. Времена «генералов Лебедей» прошли, 90-е годы, когда тот или иной генерал мог позволить себе самостоятельную политику без оглядки на Москву, остались в прошлом. Такие прецеденты известны, в том числе по Приднестровью, где служил генерал Лебедь. Сейчас подобное исключено, сформирована четкая вертикаль. Поэтому, в любом случае, можно говорить о том, что если человек был назначен, то он выполнял те задачи, которые ему ставила Москва.

- Почему не выполняется трехстороннее соглашение?

- Проблемы создаются прежде всего с армянской стороны. Речь идет о разблокировке транспортных магистралей. Так, Зангезурский коридор до сих пор не открыт, хотя комиссия по нему была создана еще в январе. Армения объяснила это решение вначале политической турбулентностью, а затем внутриполитической ситуацией на фоне парламентских выборов. Выборы состоялись, Никол Пашинян вступил в новые полномочия премьер-министра. Но позиция Армении остается неконструктивной. Ереван пытается подвергнуть ревизии ноябрьское мирное соглашение. Хотя логично – если есть Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, то должен быть и Зангезурский коридор. Не реализована и договоренность по демаркации и делимитации границы, при том что МИД РФ еще два месяца назад предлагал выступить в качестве посредника. Сейчас Ереван вроде как согласен, но пытается увязать этот вопрос со статусом и Минской группы ОБСЕ, что не отвечает реалиям, потому что Армения - страна, которая проиграла войну. То, что сегодня пытается делать Ереван не приведет ни к политическому, ни к тактическому успеху. Тем более, что Азербайджан приступил к восстановлению территорий: практически готов к эксплуатации аэропорт Физули, дорога Физули-Шуша, электрификация региона проводится быстрыми темпами. Это в определенной степени экономическое чудо, потому что за такие сроки ни одно государство в мире не возрождало то, что разрушалось на протяжении 30 лет!

- Тем не менее в Армении говорят, что война не закончена…

- Любое наступление Армении на Азербайджан будет означать агрессию. ОДКБ не поддержит агрессивные действия Еревана. Это во-первых. Во-вторых, армянскую армию необходимо восстанавливать, она полностью дезорганизована, разрушена, система планов боевого применения вооруженных сил была сконфигурирована к той ситуации, которая существовала до сентября прошлого года. Сейчас изменились границы, геополитическая обстановка, поэтому армянской армии предстоит этап непростых реформ и восстановления. Ситуация перед 44 дневной войной была изначально проигрышной для Армении. О какой очередной войне может идти речь?