Ульвия Худиева, Нателла Рустамова, собкоры 00:07

Поселок Гала находится не очень далеко от центра Баку, но попав сюда словно перемещаешься в древние времена. Все здесь - дома, постройки, камни, стены напоминают средневековый город, как его описывают в книгах истории. Благодаря расположенному в Гала Археолого-этнографическому музейному комплексу до пандемии сюда ежегодно приезжали сотни туристов. Но речь сегодня пойдет не о всем музее под открытым небом, а только о входящей в этот комплекс мечети, точнее, об одном из памятников истории государственного значения.

Эту мечеть местные называют квартальной, рассказывая, что когда-то в Гала было четыре квартала, и в каждом – своя мечеть. Сохранившаяся квартальная мечеть считается здесь самой древней после Джума мечети, расположенной внутри крепости Гала. Этот храм относят к XVII веку, но посещающие квартальную мечеть уверяют, что она старше, о чем говорит ее архитектура, просто специальных исследований для определения возраста здания здесь не проводилось. Мечеть недавно капитально отремонтировали и отреставрировали специалисты Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и вновь открыли для богослужений. Всего же в заповеднике Гала, насчитывающем всего 1650 жителей, 273 средневековых домов, пять действующих мечетей. И две из них охраняются государством как исторические памятники.

Представитель совета старейшин поселка Джамиль Алиев рассказал, что на кафедре мечети выбита надпись, судя по которой можно утверждать, что лет 250 назад ее уже ремонтировали. «Мы отремонтировали мечеть и передали ее верующим, а вы берегите ее, чтобы молиться здесь могли и будущие поколения», - гласят древние письмена. У мечети две входные двери – для мужчин и для женщин и два михраба (ниша в стене, указывающая направление на Мекку – Ред.). Внутри перегородка также отделяет мужскую часть храма, от женской, как это принято в исламе. «Жители Гала никогда не забывали свою веру, даже в советское время, когда посещать мечети было строго запрещено. Коммунистический режим и нанес самый большой ущерб древнему зданию – здесь тогда устроили амбар. А потом и вообще закрыли, отчего она и пришла в запустение. Слава Аллаху, пришли новые времена, и в 2016 году мечеть отремонтировали», - сообщил один из старожилов поселения. Джамиль Алиев подтвердил, что Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» уже однажды ремонтировали храм. Однако в последнее время вновь возникла необходимость в проведении ремонтно-восстановительных работ. Управление заповедника и на этот раз пришло на помощь. В течение всего лишь месяца мечеть была полностью отремонтирована.

«Крыша мечети прохудилась, и во время дождя вода заливала все помещение мечети. Ковры, паласы, которыми застилают полы, сразу становились влажными, внутри постоянно стоял запах сырости. Ни молиться не могли, ни Коран читать. Но теперь все так замечательно отремонтировали, что уходить отсюда не хочется», - говорит аксакал. Капитальный ремонт мечети, являющейся культурно-историческим достоянием поселка, жители Гала одобрили и поблагодарили за него работников заповедника «Ичеришехер». Даже написали благодарственное письмо его руководству. Один из местных жителей Амиль Гасанов сказал, что он, как и многие его односельчане, также написал письмо руководству заповедника и выразил глубокую благодарность.