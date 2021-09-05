Дело об убийстве студента Голикова: Зауру Керимову грозит 25 лет тюрьмы

Инцидент произошёл в июне прошлого года. В центре Санкт-Петербурга охранник фирмы уроженец Азербайджана Заур Керимов выстрелом из травмата в упор в голову убил студента Владислава Голикова. Сейчас следователи завершили расследование уголовного дела. Ищут ещё четырех соучастников.

Следователи воссоздали картину происшедшего. 24-летний студент договорился с некой фирмой о трудоустройстве. Но его попросили оформить медицинскую книжку за свой счёт. Молодой человек оплатил, но документ не получил. В фирму, которая расположена на Невском проспекте, он пришёл с требованием вернуть деньги.

Однако он получил отпор от охранника Керимова. Мужчина был агрессивен. Он достал травмат и выстрелил в голову парню. Последний умер в больнице.

Но за расследованием убийства потянулась цепочка уголовных статей. Оказалось, что данная фирма с марта по июнь 2020 года под предлогом оказания услуг по трудоустройству и оформлению медицинских книжек «обокрала» ещё 60 человек. Сумма ущерба потерпевших составила 150 тысяч рублей.

Суд над Зауром Керимовым еще впереди. А пока следователи ищут его четырех соучастников в серии мошенничества.

Всего семь человек проходит по уголовному делу, которое составило 35 томов. Керимова и шестерых соучастников обвиняют в зависимости от роли по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", передаёт пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу. По совокупности обвинений мужчине грозит до 25 лет тюрьмы.