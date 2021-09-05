Эрдоган внимательно следит за ситуацией в Афганистане

В Анкаре внимательно следят за процессами в Афганистане после того, как движение “Талибан” объявило о составе временного правительства. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Анкаре, сообщает Анадолу.

“Мы не знаем, как долго продлится деятельность этого временного кабинета. Все, что нам остается делать, это внимательно следить за этим процессом”, - сказал, в частности, президент Эрдоган.