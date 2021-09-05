Эрдоган внимательно следит за ситуацией в Афганистане
В Анкаре внимательно следят за процессами в Афганистане после того, как движение “Талибан” объявило о составе временного правительства. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Анкаре, сообщает Анадолу.
“Мы не знаем, как долго продлится деятельность этого временного кабинета. Все, что нам остается делать, это внимательно следить за этим процессом”, - сказал, в частности, президент Эрдоган.
Президент Эрдоган также прокомментировал тему возможного участия Турции в обеспечении безопасности Международного аэропорта Кабула.
“С самого начала мы придерживались позитивного подхода (относительно эксплуатации аэропорта Кабула). На том этапе, на котором мы находимся, с нашей точки зрения, каких-либо благоприятных изменений пока не произошло”, - отметил турецкий лидер.
“Если продолжится позитивный процесс, соответствующий нашим принципам, мы в свою очередь также продемонстрируем позитивный подход к этому вопросу”, - добавил глава турецкого государства.