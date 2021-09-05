Сборная Турции по футболу проиграла «летучим голландцам» с разгромным счетом

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов принимала национальную команду Турции. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Об этом сообщает haqqin.az.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.