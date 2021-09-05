Трамп готовится вернуться к власти

Бывший президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах 2024 года, такое развитие ситуации допускает его окружение и сторонники в Республиканской партии, пишет популярная в США газета Politico.

Экс-лидер усилил свое присутствие в медиапространстве и ожидает удобного момента, чтобы объявить об этом. Несмотря на то, что он еще не принял окончательное решение, его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой действующего главы американского государства Джо Байдена.

Источники в окружении Трампа уверены, что его интерес к участию в выборах укрепили события в Афганистане, ухудшение ситуации с коронавирусом и падение рейтингов нынешнего президента.

«Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане», — заявил конгрессмен-республиканец Джим Джордан. Бывший советник и пресс-секретарь экс-лидера Джейсон Миллер также выразил уверенность, что на 99-100 процентов Трамп примет участие в предвыборной гонке 2024 года.