Арестован еще один человек Кочаряна – экс-генпрокурор и экс-глава СК Армении А.Овсепян
Ереванский суд вынес решение об аресте бывшего генерального прокурора Армении, экс-главы Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна. Об этом сообщает армянское издание «Пастинфо» со ссылкой на адвоката Сасуна Рафаеляна.
Агван Овсепян с 2004 по 2018 годы занимал должности генпрокурора и главы Следственного Комитета Армении.
Экс-генпрокурор обвиняется в коррупции, в частности легализации 1,3 млрд драмов и присвоении собственности.