Боевики устраивают теракты в Пакистане: гибнут военные

Двое пакистанских солдат погибли в пограничном с Афганистаном округе Северный Вазиристан при взрыве самодельного взрывного устройства, сообщила газета Dawn, ссылаясь на Министерство обороны Пакистана.

Согласно информации, спецслужбы проводили операцию по разминированию территории в районе Доссали и в этот момент прогремел взрыв. После инцидента там провели антитеррористическую операцию, в результате которой был убит боевик одной из действующих сепаратистских группировок.

Боевики на территории Пакистана активизировались после захвата власти движением «Талибан» в Афганистане. На прошлой неделе в результате нападения смертника возле КПП в г. Кветта погибли четверо военнослужащих пакистанских пограничных войск, 18 получили ранения. В августе трое сотрудников пакистанских сил безопасности погибли и столько же получили ранения, когда их автомобиль подорвался на мине в районе Зиарат в Северном Белуджистане.