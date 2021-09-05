В ВОЗ рассказали, как возникают суперштаммы коронавируса

Риск мутации вируса значительно увеличивается в том случае, если он широко циркулирует в популяции, рассказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Чем активнее вирус передается — тем больше мутаций. Чем меньше он передается — тем мутаций меньше», — кратко описал он давно выявленные закономерности в беседе с «Лента.ру».

По мнению специалиста, суперштаммы будут и дальше возникать, если не решить проблему с «вакцинным неравенством». Клюге призвал страны «незамедлительно поделиться вакцинами» с теми, у кого их еще нет в достаточном количестве.

«...Если те, кто подвержен наибольшему риску, не получат эти препараты, то новые штаммы, которые возникнут в будущем, перечеркнут наши достижения, весь наш прогресс и продлят пандемию», — предупредил эксперт.