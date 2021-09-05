Проект Təhsil avtobusu при поддержке Kapital Bank

Kapital Bank является официальным партнером летней школы «Təhsil avtobusu» («Автобус знаний»), реализуемой в рамках программы образования «Azərbaycan üçün öyrət» («Обучай для Азербайджана»). В этом году проект «Təhsil avtobusu — Qayıdış» («Автобус знаний — Возвращение») продлится до 14 сентября 2021 года, в нем примут участие около 200 школьников.

В рамках проекта будет осуществлен тур по маршруту (Баку-Сумгайыт-Сабирабад-Агджабади-Барда-Гянджа-Огуз-Баку), где проживают и учатся школьники родом из освобожденных от оккупации регионов (Шуша, Агдам, Кельбаджар, Ходжалы, Ходжавенд, Лачин, Джабраил, Губадлы, Зангилан, Физули). Для учащихся 6-9-х классов со слабыми и средними оценками будут проведены занятия на тему Карабаха, тренинги по профессиональной подготовке, социальному предпринимательству, ораторскому мастерству, здоровому образу жизни, искусству, мотивации, а также будут организованы разные интеллектуальные конкурсы.

Следует отметить, что целью проекта является обеспечение содействия общества в повышении качества образования, стимулирование личностного развития учащихся, влияние на формирование у них различных взглядов и мировоззрений на жизнь, поддержание интереса к обучению и создание условий для адаптации школьников к процессу возвращения на родные земли.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.