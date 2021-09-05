Учения азербайджанских и турецких военных летчиков фото; видео
Продолжаются совместные азербайджано-турецкие летно-тактические учения «Сокол ТурАз-2021». Как сообщили в Минобороны Азербайджана, авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции выполнили совместные полетные задания по маршруту на высоте, определенной планом учений.
В соответствии со сценарием задачи военные летчики успешно выполнили маневры по нанесению ударов по средствам противовоздушной обороны и наземным целям условного противника, а также уклонению от его истребителей.