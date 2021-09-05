За что СГБ арестовала Мансура Джумаева и Насира Джахангирова

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, лица, участвовавшие в составе незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства, задержаны и привлечены к ответственности. Об этом haqqin.az сообщили в СГБ.

Согласно информации, следствием установлено, что граждане Азербайджана Джумаев Мансур Мамедали оглу, 1980 года рождения, и Джахангиров Насир Гачай оглу, 1971 года рождения, принимали участие в не предусмотренной законодательством Азербайджанской Республики деятельности вооруженного формирования за пределами страны.

На основании проведенного расследования стало известно, что Мансур Джумаев и Насир Джахангиров, уехав из Азербайджана в 2011 году с целью присоединения к незаконному вооруженному формированию и нелегально перейдя на территорию иностранного государства, вступили в действующее там преступное сообщество, возглавляемое неким Салахаддином, в составе которого участвовали в боевых учениях и операциях.

Мансур Джумаев и Насир Джахангиров привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством за пределами Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Указанные лица в ходе расследования признали совершенное преступление и выразили искреннее сожаление. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.