«Kontakt» в связи с началом учебного года подготовил радостные предложения для школьников, студентов и их родителей. Итак, с 8 по 22 сентября во всех магазинах «Kontakt Home» будут действовать скидки до 50% и условия рассрочки до 24 месяцев без процентов и без первого взноса. С данными предложениями каждый сможет начать новый учебный год со смарт-продукцией.

С сегодняшнего дня во всех магазинах «Kontakt Home» при наличной оплате:

- Ноутбук Acer Aspire 3 с мощным процессором и стильным корпусом будет стоить 1279.99 манатов вместо 1580

- Бюджетный смартфон 2021 года Samsung Galaxy A02 – 219.99 манатов вместо 240

- Беспроводные наушники Xiaomi – 38.99 манатов вместо 50

- Водостойкий смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6, который держит зарядку около 14 дней, - 99.99 манатов вместо 120

- Самый нужный предмет в доме студента - электрический чайник Hoffmann - 39.99 манатов вместо 90.

Лайфхак для студентов: в электрическом чайнике можно также приготовить обед ;)

Вдобавок «Kontakt» предлагает очень выгодные условия рассрочки. Сейчас во всех магазинах «Kontakt Home», включая сайт kontakt.az, можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары (наушники, портативную акустику и т.д) в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль – на 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов и без первого взноса.

- Лучший подарок для студента - iPhone 12 Pro 128GB будет в месяц всего за 222.5 маната

- Ноутбук HP для офисных работ – 1.97 маната в день.

Наряду с этим скидочную цену всей продукции можно разделить на 24 равных месяца с такситными картами Birkart, Tamkart, Bolkart и Albalı, а продукцию Apple на - 12 месяцев.

Отметим, если вы найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, «Kontakt» вернет 120% от разницы!

Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az.

«Kontakt» поздравляет всех с началом учебного года!