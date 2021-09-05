Дело директора школы - мошенницы направили в суд

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с незаконными действиями бывшего директора средней школы №5 поселка Мехдиабад Апшеронского района Самиры Акперовой.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием установлено, что Самира Акперова, работая директором указанной школы, использовала свое служебное положение, обещая отдельным гражданам, что они займут за определенную сумму должности учителей, заведующих библиотеками и т.д. в этой средней школе и в других учебных заведениях. Таким образом она обманным путем получила от граждан 30 000 манатов.

С.Акперовой предъявлены обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (повторное совершение лицом значительного количества мошенничества с использованием своего служебного положения) и 32.4, 312.2 (дача должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий или подстрекательство к повторной даче взятки), в отношении нее избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.