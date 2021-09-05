Новый рекорд: газ в Европе опять подорожал

Цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября достигла почти $662 за 1 тыс. куб. м, или €54,6 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ составляла 53,68 евро за кВтч, или $659 за тысячу кубометров.