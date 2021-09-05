Пашинян ответил Эрдогану: Я готов

По его словам, президент Турции публично прокомментировал возможность урегулирования отношений с Арменией. "В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения - Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст", - сказал Пашинян, пишут армянские СМИ.

Армянский премьер отметил, что, по сути, речь идет о превращении региона в перекресток, который свяжет Север с Югом, а Восток с Западом.

Пашинян сказал, что готовность содействовать этому процессу выразила Россия. ЕС, в частности Франция, и США также заинтересованы в этом процессе. Известно также отношение Китая и Индии к развитию коммуникационных проектов в регионе. Он подчеркнул, что считает мир и стабильность в регионе долгосрочной стратегией властей Армении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к постепенной нормализации отношений с Арменией.