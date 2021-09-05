Турецкие специалисты делятся опытом в АИПБ

C целью повышения профессионализма и компетентности сотрудников лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности, постоянно развивается сотрудничество с зарубежными лабораториями и международными организациями. Специалисты регулярно проходят стажировки за рубежом и проводят обмен опытом.

Как сообщили haqqin.az в Азербайджанском институте пищевой безопасности, при обмене опытом большое значение придается установлению связей и сотрудничеству с турецкими лабораториями в области здоровья растений. В настоящее время шесть турецких специалистов работают в Центральной фитосанитарной лаборатории при АИПБ с целью обеспечить выполнение мер, предусмотренных в протоколах заседаний Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Они совместно проводят энтомологические, гербологические, бактериологические, микологические, вирусологические и другие исследования, делятся своими знаниями и опытом в области растениеводства и защиты растений с сотрудниками лаборатории. Кроме того, с участием специалистов АИПБ исследуются фитопатогенные вирусы, несущие фитосанитарный риск.

Следует отметить, что в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты здоровья населения в Азербайджане регулярно принимаются необходимые меры по приведению лабораторий АИПБ в соответствие с международными стандартами.