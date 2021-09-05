Армия Асада вошла в последний оплот боевиков

Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных формирований на юге Арабской Республики, передает РИА Новости.

Сообщается, что сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств.

Боевики, которые отказались сложить оружие и примириться, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.