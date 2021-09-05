Армения открыла небо для азербайджанской авиации

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа - Нахчыван в субботу 4 сентября. Информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахчыване в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут. Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейча (Севан) и Гегаркуникской областью Армении, пишет Вестник Кавказа.

Старший аналитик издания Андрей Петров заявил, данный случай свидетельствует, что, несмотря на все реваншистские заявления Еревана, Армения не может устоять перед перспективами нормализации отношений с Азербайджаном: "Что бы ни говорили армянские политики, особенно оппозиционные, о невозможности установить мирные отношения с Азербайджаном, экономика и жизнь все равно сильнее их националистических конфронтационных желаний. На внеочередных парламентских выборах население Армении проголосовало против реваншизма старых карабахских сепаратистов и за завершившего тридцатилетнюю войну Никола Пашиняна – то есть за мир и бесконфликтные отношения с соседями. Тяжело и медленно, но движение Армении к миру происходит".

Петров подчеркнул, что "...армянские власти будут стараться совершать такие конструктивные шаги, как открытие неба, по возможности тихо, без официального объявления, чтобы иметь как можно меньше внутриполитических проблем и проблем с диаспорой – оппозицию и сторонников оккупации Карабаха просто будут ставить перед фактом, что такие-то меры не только принимаются, но уже стали нормой для жизни Армении. В то же время надо понимать, что по каждому моменту Ереван будет вести настолько большую торговлю, насколько ему позволят обстоятельства. Наземные коммуникации Армения, несомненно, откроет, но постарается сделать это так, чтобы событие принесло армянской экономике и обществу как можно больше выгод".