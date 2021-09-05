Следуя призыву главы государства об использовании исконных названий древних азербайджанских земель, находящихся на территории Армении, Бакинское транспортное агентство инициировало масштабную акцию.

В рамках акции на автобусах, а также на электронных информационных табло в центре обмена транспортом «Кероглу» отражены исконные названия древних азербайджанских территорий. Целью акции является пресечение попыток Армении фальсифицировать историю.

В частности, на постерах можно увидеть, когда и какую азербайджанскую землю переименовали армяне.