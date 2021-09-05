Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратасом в рамках своей текущей рабочей поездки в Австрию.

В ходе встречи Сахиба Гафарова затронула текущее состояние отношений между нашими странами, отметив, что с объявлением Азербайджаном и Эстонией своей независимости возникли новые возможности налаживания и развития сотрудничества во многих отраслях.

За последние годы политические, экономические и гуманитарные связи между нашими странами демонстрировали положительную динамику в своём развитии.

Председатель Милли Меджлиса информировала эстонского коллегу о новом положении и новых реалиях, сложившихся в нашем регионе после решения конфликта осенью 2020 года. Было сказано также, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне и восстановил свою территориальную целостность, а также добился исполнения четырёх резолюций Совета безопасности ООН.

Спикеры обменялись взаимными приглашениями посетить страны.