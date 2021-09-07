МИД Азербайджана об учениях в Лачине

Проведение военных учений в пределах своих международных границ – суверенное право каждого государства. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на заявление МИД Армении об азербайджано-турецких учениях в Лачине.

Однако армянский МИД усмотрел в этих учениях «несоответствие трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года» и нанесение ущерба миру и безопасности в регионе.

Абдуллаева отметила, что Азербайджан проводит на своей территории многочисленные военные учения, включая совместные со странами-партнерами.