МИД Азербайджана об учениях в Лачине
Проведение военных учений в пределах своих международных границ – суверенное право каждого государства. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на заявление МИД Армении об азербайджано-турецких учениях в Лачине.
Однако армянский МИД усмотрел в этих учениях «несоответствие трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года» и нанесение ущерба миру и безопасности в регионе.
Абдуллаева отметила, что Азербайджан проводит на своей территории многочисленные военные учения, включая совместные со странами-партнерами.
«Совместные тактические учения, начатые в Лачине, являются шагом такого рода и служат обеспечению стабильности в регионе», - подчеркнула Абдуллаева.
По ее словам, «угрозой региональному миру и безопасности является не проведение военных учений государством на своей территории, а продолжающиеся много лет территориальные претензии к другим странам со стороны Армении, осуществляющей политику военной агрессии, оккупации и нарушения принципов международного права».
Если Армения действительно хочет мира и обеспечения безопасности в регионе, то она должна выполнить взятые на себя обязательства, резюмировала азербайджанский дипломат.