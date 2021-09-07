ФСБ подтвердила: ЦРУ помогла Украине задержать десятки россиян

Украинская разведка получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести в Беларуси спецоперацию по задержанию 33 россиян, большинство из которых были наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» летом 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

По словам бывших сотрудников разведки Украины, они выдавали себя за подставную ЧВК, с помощью которой нанимали россиян. Им предлагали по пять тысяч долларов в месяц за защиту нефтяных объектов в Венесуэле. На самом деле украинская разведка хотела получить данные о россиянах и выявить наемников ЧВК «Вагнер», подозреваемых в Украине в военных преступлениях.

В то же время в ФСБ России подтвердили данные источника телеканала CNN.

«Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — заключил он.