Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

В опубликованной в конце июля в журнале Американского медицинского сообщества JAMA статье приводятся возможные сценарии развития пандемии. Описанные в работе четыре возможных сценария "представляют собой спектр потенциальных развязок, которыми может разрешиться эпидемия Covid-19".

В развитых странах набирает обороты вакцинация от Covid-19, и все более актуальным становится вопрос: а что дальше? Откроют ли границы и насколько этому может помешать появление новых вариантов коронавируса? Далеко ли до коллективного иммунитета, и сможет ли мир вернуться к нормальной жизни раньше, чем от коронавируса будет найдено эффективное лекарство?

Сценарий первый - полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть Covid-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы. Повторить этот успех можно лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным - так, чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции. В случае с Covid-19 на это надежды мало - а учитывая продолжающиеся мутации вируса, вариант полного избавления от него "может оказаться слишком амбициозным даже в качестве мысленного эксперимента, не говоря уже о том чтобы класть его в основу стратегии здравоохранения".

"Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу" авторы называют изгнание инфекции (elimination), то есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер - по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира.

Третий сценарий - жизнь с вирусом (cohabitation) - исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения Covid-19 и летального исхода. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус перестанет представлять смертельную опасность и фактически Covid-19 превратится в сезонную простуду.

Конечно, иногда заболевать будут и привитые - за счет снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать.

И, наконец, четвертый сценарий - масштабное разгорание (conflagration). Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется непривитой - будь то вследствие проблемы с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться - а следовательно, и мутировать.

Третий вариант эксперты считают наиболее вероятным в долгосрочной перспективе. Сейчас же, пока вакцинированных не так много, пандемия будет скорее всего развиваться по последнему сценарию.

Далее в статье отмечается, что зарегистрированные на данный момент вакцины с разной степенью эффективности предотвращают тяжелое течение Covid-19, но не обязательно защищают от заражения: известно много случаев, когда заболевают полностью привитые люди. Болезнь у них протекает относительно легко или вовсе бессимптомно, но при этом они вполне могут разносить вирус, заражая окружающих.

Именно поэтому коллективный иммунитет, на который в начале пандемии так надеялось большинство ученых (а вслед за ними и политиков), в итоге оказывается недостижимым.

"Если стерилизующая защита отсутствует и вирус продолжает распространяться, вы никак не сможете защитить тех, у кого иммунитета нет, - объясняет профессор Пол Хантер. - Они все равно заразятся, так или иначе, поэтому коллективный иммунитет тут невозможен".

"То есть искоренить вирус у нас не выйдет. Загнать его в какие-то географические рамки тоже маловероятно, - продолжает Пол Хантер. - Что же касается масштабного разгорания, этот вариант не стоит воспринимать так, как будто в какой-то момент вирус непременно страшно мутирует и решит всех нас убить. Это, по моему мнению, очень маловероятно - я бы сказал, практически невозможно".

"Скорее всего вирус станет сезонным, и мы будем периодически заражаться им на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли уже практически все ведущие вирусологи мира", - резюмирует он.

Еще в январе журнал Nature провел опрос ученых - иммунологов, вирусологов и инфекционистов со всего мира, собрав в общей сложности более сотни экспертных мнений.

Почти 90% опрошенных придерживаются того же мнения, что и профессор Хантер: полностью уничтожить коронавирус Sars-Cov-2 (eradication) не удастся и он продолжит периодически заражать людей по всему миру. При этом дети, переболевшие в раннем возрасте, получат более крепкий иммунитет, чем взрослые, а заодно и частичную защиту от будущих мутаций вируса.