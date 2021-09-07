Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Министерство обороны Китая обвинило американский эсминец Benfold во вторжении в спорные с КНР территориальные воды вблизи островов Наньша (архипелаг Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

По словам Цзюньли, ракетный эсминец вошел в воды без соответствующего разрешения китайских властей. НОАК сделало предупреждение военному судну о необходимости покинуть акваторию. «Действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая», — подчеркнул он.

Представитель Пекина считает, что КНР обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море и акваториям возле них. «Расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры, чтобы решительно отстаивать мир и безопасность в регионе», — заключил Цзюньли.

Территория островов Спратли оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В районе островного архипелага находятся значительные запасы нефти и газа.