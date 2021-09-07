Эрдоган: «Доверьтесь нам»

Турция вышла на совершенно новый уровень в сфере гидроэнергетики благодаря станциям, построенным в период правления Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом в своем Твиттере заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В период нахождения у власти нам удалось вывести Турцию на совершенно иной уровень в сфере гидроэнергетики благодаря построенным нами гидроэлектростанциям. Мы будем продолжать инвестировать в эту сферу без перерыва и намерены продвигать страну в сфере энергетики. Доверьтесь нам», - заявил глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что Турция на сегодня находится в первой десятке стран по установленной мощности гидроэнергетики.

По словам президента, в стране действует 735 ГЭС с установленной мощностью 31 436 МВт.

Доля гидроэнергетики в производстве энергии в Турции составляет 20,1 процента, отметил Эрдоган.