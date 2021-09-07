Женщины Кабула требуют допустить их к управлению Афганистаном

Женщины Афганистана вышли на шествие с требованиями политических прав: они потребовали возможности участвовать в управлении страной. Демонстрация прошла в столице страны Кабуле после объявления состава нового правительства, созванного движением «Талибан», об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», — приводит агентство слова участниц акции.

Известно также, что они несли плакаты с изображением Негар Масуми — сотрудницы тюрьмы в провинции Гор, предположительно убитой талибами.

Главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби сказал российскому агентству, что талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов.

Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.