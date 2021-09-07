Переворот в Гвинее привел к рекордному подорожанию алюминия

Мировая цена алюминия растет после новостей о госперевороте в Гвинее, которая обеспечивает 20% мировых поставок бокситов. На торгах в среду цена поднялась до $2 781 за тонну на LME, свидетельствуют данные биржи.

По словам российского аналитика Алексея Калачева, цены на алюминий растут больше вследствие спекулятивных настроений, чем реальных опасений перебоев с поставками.

Ранее лидер гвинейских мятежников Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров в том, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать их деятельность.