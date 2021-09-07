Армянские СМИ: «Спикер парламента променял Карабах на олигархическую вечеринку»

В Армении вновь разгорелся политический скандал. Накануне в армянских СМИ распространили кадры зажигательной вечеринки на греческих островах с участием спикера парламента Алена Симоняна и депутата Грачьи Акопяна - брата жены Пашиняна. Об этом пишет сайт 7or.am.

Армянская общественность выступает со справедливым упреком, что «Ален Симонян испугался поехать в Карабах и предпочел олигархическую вечеринку на греческих островах…»

Журналисты оппозиционных изданий обвиняют спикера Национального собрания и родственника Пашиняна в излишних тратах: «И это происходит в то время, когда судьба Армении висит на волоске, когда все еще не погребены погибшие на войне армянские солдаты, а военнопленные томятся в бакинских тюрьмах…»

Армянские оппозиционеры отмечают, что скромные доходы депутата не позволяют им вести подобный образ жизни, и это наталкивает на вопросы о происхождении легких денег, которыми Ален Симонян и Грачья Акопян разбрасываются на греческих островах.