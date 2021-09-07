Путин рассказал Мишелю об обстановке в Карабахе обновлено
В свою очередь, и Кремль выступил с заявлением об итогах консультаций Мишеля с Путиным о ситуации в Карабахе.
Президент России Владимир Путин рассказал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, - сообщает пресс-служба президента России.
"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Кремль добавил, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обменялись мнениями по ситуации в Карабахе. Такое заявление Мишель разместил в своем Twitter.
Стороны отметили необходимость укрепления доверия и диалога для дальнейшего поддержания мира в регионе.
Reiterated EU support to Ukraine’s and Georgia’s territorial integrity.— Charles Michel (@eucopresident) September 8, 2021
Exchanged views on prospects for the Armenia-Azerbaijan settlement - confidence building and dialogue are needed.
Condemned Belarus’s weaponisation of irregular migration against EU Member States.