В свою очередь, и Кремль выступил с заявлением об итогах консультаций Мишеля с Путиным о ситуации в Карабахе.

Президент России Владимир Путин рассказал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, - сообщает пресс-служба президента России.

"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Кремль добавил, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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