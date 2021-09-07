Учительница совратила 14-летнего подростка

В американском штате Калифорния учительница попала под следствие по обвинению в изнасиловании 14-летнего подростка и оказалась в тюрьме. Об этом со ссылкой на California New Times, пишет Лента.ру.

39-летняя Кристал Джексон была арестована детективом отдела по борьбе с сексуальными преступлениями округа Фресно после анонимного доноса. С 2020 года женщина работала учителем в Независимой школе Маунтин-Вью.

По данным следствия, педагог из США совратила и трижды вступала в сексуальные отношения со школьником, которому на тот момент было 14 лет. Ей предъявлены обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, непристойном поведении в присутствии малолетнего и общении с ребенком с целью совершения тяжкого преступления. Сообщается, что женщина состоит в браке.