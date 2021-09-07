Еще 56 электронных услуг предоставит Минтруда

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом говорилось в ходе заседания, посвященного выполнению программы применения информационных технологий в сферах деятельности структуры и предстоящим задачам.

По размещенным на портале «электронного правительства» Министерства труда и социальной защиты населения услугам за 8 месяцев этого года зарегистрировано 10 миллионов 300 обращений, по обращениям в портал e-sosial.az – около 6 миллионов 850. За отчетный период по видам социального обеспечения (пенсия, пособие, стипендия) было зарегистрировано около 130 тысяч назначений и примерно 93 тысячи работников в электронной форме, проактивном формате открыли номер социального страхования. За 8 месяцев текущего года гражданам были выданы в электронном формате около 430 тысяч справок по сферам деятельности министерства.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что важным направлением реформ, проводимых согласно поручению президента Ильхама Алиева в сфере труда, занятости, социальной защиты, инвалидности и реабилитации, является прозрачное и оперативное оказание гражданам услуг в этих сферах на основе современных технологий, сделать эти услуги еще более доступными и соответствующими принципу удобства граждан. В последние годы в этом направлении достигнуты значительные успехи, предоставлены в пользование новые электронные услуги. В настоящее время 105, или 2/3 услуг министерства предоставляются в электронном формате.

Министр также отметил, что 44 услуги предоставляются в проактивной форме на основе электронной инфраструктуры. При наличии прав граждан посредством этих услуг без каких-либо обращений осуществляются соответствующие назначения.

По сферам деятельности министерства гражданам также предоставляются 30 видов услуг выдачи электронных справок. Обеспечена интеграция информационной базы с 31 структурой. Данные структуры за 8 месяцев текущего года обратились в информационные базы Министерства 86 миллионов раз.

В настоящее время идет работа над тем, чтобы превратить в электронные еще 56 услуг министерства. После того как начнут работать и эти электронные услуги, по министерству в электронном форме будут уже предоставляться 94 процента всех предоставляемых услуг.

На заседании были заслушаны презентации заведующего отделом е-услуг и инноваций Кенана Акперова и руководителя отдела информбезопасности Фарида Зейналова.

Были обсуждены выполненная работа и предстоящие задачи в области новых систем, подсистем и реестров электронных услуг и е-назначения, Единой информационной системы в социальной сфере, создания платформы e-DOSТ, системы «е-справка», а также усовершенствования и повышения функциональных возможностей существующих подсистем (оповещение о трудовом соглашении, социальных выплатах, пенсии, страховании, инвалидности и других подсистемах), усовершенствования корпоративного управления в сфере IT, развития безопасной и устойчивой информационной инфраструктуры.