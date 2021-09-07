Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 15:59

Называя праздник Рош ха-Шана (дословно – «Голова года») «еврейским Новым годом», человечество заблуждается. На самом деле этот праздник - день рождения цивилизации, который касается каждого из нас, вне зависимости от вероисповедания, расы и жизненных убеждений. Именно поэтому в молитвах на Рош ха-Шана произносят имя Адама – нашего прародителя и первого грешника, вспоминают историю Ноя и Всемирного потопа и призывают к всепрощению, какими бы глубокими ни были наши обиды… Можете себе представить, что Украина прощает на Великий пост Россию, католики-хуту в Пепельную среду каются на могилах перебитых ими тутси, а талибы приносят в Рамадан публичные извинения жрицам любви? Так вот, евреи делают подобное уже 5778 лет!

Правда, только в период между праздником Рош ха-Шана и исходом Судного дня. Это, по существу, единственные десять дней в году, когда в надежде получить от Творца положительную запись в Книге Судеб избранный народ просит прощения у врагов, возвращает долги, раздает милостыню даже тем, кто её не просит и, главное, не говорит гадости про других. Ибо знает, что злословие убивает троих: того, кто говорит, того, кто верит говорящему, и того, о ком говорится. Словом, на протяжение этой декады еврейским миром правят доброта, любовь, всепрощение и объективность. Не случайно именно перед новогодними праздниками авторитетное экономическое издание Calcalist называет 100 человек, которые оказали наибольшее влияние на Государство Израиль (после праздников большинство этих людей будут привычно критиковаться). Как правило, в списке самых влиятельных людей фигурируют израильтяне и подданные иностранных государств, евреи и арабы, миллиардеры и рядовые граждане... Тем не менее каждый год приносит свои неожиданности. Так вот, одна из самых громких сенсаций наступившего Рош ха-Шана хоть и выглядит ошеломляюще, воспринимается как печальная закономерность: впервые за историю рейтинга в нем фигурирует неживое существо – мутация коронавируса «Дельта», занявшая в «Списке ста» третье место. По мнению составителей рейтинга, «Дельта» определяет действия правительства Израиля, закрывает границы государства, систематически нарушает его связь с внешним миром, заставляет миллионы израильтян носить маски и принуждает считаться с собой даже больше, чем с президентом США Джо Байденом, занявшим в списке только 5-е место.

О необъявленной войне между законопослушными гражданами Израиля и непримиримыми ковид-диссидентами свидетельствует 28-е место, отведенное в рейтинге генеральному директору компании Pfizer Альберту Бурле. Об этом человеке Израиль вспоминал чуть ли не каждый день, но по-разному: кто-то благодарил Бурлу за эффективную защиту от пандемии, кто-то проклинал за "отнятую свободу"… Еще одна сенсация списка – первое место, которое поделили между собой премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид. Данный выбор – не только подтверждение традиционной политизированности израильтян (для сравнения, Линой Ашрам - золотая медалистка Олимпиады в Токио, прервавшая гегемонию российских гимнасток, заняла в рейтинге лишь 99-место). Дело в том, что вопреки пессимистическим прогнозам аналитиков «лоскутное» правительство Беннета - Лапида не только не распалось, но и продолжает уверенно руководить Израилем, демонстрируя профессионализм и, главное, коллегиальный дух управления, от которого народ успел отвыкнуть за годы правления Нетаньяху.

И, наконец, главная сенсация: четвертое место, вслед за лидерами государства, новыми миллиардерами хайтека и штаммом «Дельта», было отведено Авигдору Либерману. Следуя логике составителей рейтинга, влияние Либермана на Государство Израиль в данный момент втрое сильнее, чем у Биньямина Нетаньяху (бывшему премьер-министру отведено в списке 11-место) и даже президента США. Автор издания Calcalist Шломо Тайтельбойм называет министра финансов "архитектором правительства перемен" и "политическим победителем года". "С первого дня во главе минфина он стал королем израильской экономики, - пишет Тайтельбойм. - Несмотря на хрупкость нынешнего правительства, Либерман сумел продвинуть бюджет, а вместе с ним амбициозный Закон об урегулировании народного хозяйства. У Либермана есть не только политическая сила, но и опыт, какого нет ни у одного из членов нынешнего кабинета министров. Три его самых ценных качества - умение вести переговоры, уважение со стороны партнеров и глубокое понимание политических процессов"… По словам обозревателя, как и Нетаньяху в бытность министром финансов в 2005 году, Либерман мечтает превратить свою каденцию в поворотный пункт экономической истории Израиля, чтоб, подобно Биби, завоевать в народе титул «Мистер экономика» и стать наконец премьер-министром.