И Сомали трясет: перестрелка, армия заняла штаб-квартиру разведки

Верные премьер-министру Сомали Мохамеду Хусейну Робле войска заняли в среду здание штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA), расположенного в центре столицы страны Могадишо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.

Отход от здания разведки развернутого там ранее подразделения спецназа, подчиняющегося президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду, сопровождался стрельбой. Данные о пострадавших не поступали. Портал отмечает, что позднее в среду в штаб-квартиру разведки должен прибыть для принятия дел назначенный премьером новый исполняющий обязанности начальника NISA Башир Мохамед. Ожидается, что его представит сотрудникам глава правительства.

Конституционный кризис возник в Сомали после того, как в минувший понедельник глава правительства своим решением отправил в отставку начальника NISA Фахада Ясина за отказ предоставить ему доклад об обстоятельствах гибели два месяца назад женщины - агента NISA Икраны Фахлил Фары. Согласно данным сомалийского новостного портала Garowe, у премьера возникли сомнения в официальной версии, согласно которой молодая женщина была убита боевиками из террористической группировки "Аш-Шабаб".