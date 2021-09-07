Афганским женщинам запретили заниматься спортом
Женщины, включая спортсменок из национальных сборных, не смогут заниматься спортом в Афганистане, заявил заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News, передает Интерфакс.
"Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик, отметив, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.