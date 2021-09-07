Азербайджан начал шахматную Олимпиаду с победы над Швецией

Наша команда играет в Топ-дивизионе, где 40 сборных поделены на четыре группы. Азербайджан в группе «B» вместе с Индией, Венгрией, Францией, Словенией, Молдовой, Беларусью, Китаем (команда города Шэньчжэнь), Швецией и Египтом.

Сегодня сборная Азербайджана по шахматам начала выступление на онлайн-Олимпиаде, организованной ФИДЕ.

Каждая команда состоит из шести игроков. В команде должны быть как минимум две шахматистки, как минимум один шахматист в возрасте 20 лет и младше, а также как минимум одна шахматистка с такими же возрастными ограничениями.

В состав сборной Азербайджана входят Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли, Ханым Баладжаева, а также резервисты Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Магомед Мурадлы и Говхар Бейдуллаева.

Контроль времени – 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

В первом матче против Швеции за сборную Азербайджана играли Раджабов, Мамедова, Асадли, Мамедзаде, Гусейнов и Бейдуллаева. Наша команда выиграла со счетом 5,5:1,5. Вничью сыграл лишь Гадир Гусейнов. В остальных партиях наши шахматисты и шахматистки победили.

Во 2-м туре Азербайджан в эти минуты играет с китайцами, которые в 1-м туре проиграли со счетом 2:4 Венгрии. Именно с венграми наша команда проведет сегодня третий матч.

По итогам однокругового турнира, который завершится 10 сентября, по две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 13-го числа.