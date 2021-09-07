Инара Рафикгызы, судебный репортер 16:51

В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова. Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании суда были допрошены свидетели и представители потерпевшей стороны. Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Первым на сегодняшнем заседании суда показания дал сотрудник МЧС полковник Эльхан Джабиев, который отметил, что с 1994 по 2006 год работал в Управлении гражданской обороны Минобороны. «В конце мая 2001 года я был отправлен на международное мероприятие в Киеве. Там же тогда проходили дни культуры Азербайджана. За день до моего возвращения в Баку Ровшан Акперов попросил, чтобы я заехал в посольство Азербайджана. Он должен был передать мне документы, которые нужно было доставить в Баку», - сообщил он. Прибывший в посольство Эльхан Джабиев увидел, что генерал Ровшан Акперов вместе с семьей сидит за столом и пьет чай. «Я подсел за стол. Ровшан Акперов передал мне стопку документов и поручил их в сохранности доставить в Баку. Он лично проводил меня до остановки такси, откуда я вернулся в гостиницу и наутро вылетел в Баку», - сказал он. На вопрос гособвинителя о том, кто в тот вечер присутствовал на чаепитии в посольстве, Эльхан Джабиев заявил, что с тех пор прошло 20 лет и он не помнит этого эпизода. Следующим на суде показания дал главный редактор газеты «Олайлар», писатель-публицист Юнус Огуз, который заявил, что знал покойного Эльчина Алиева с 1994 года. «Эльчин был очень тихим и бесконфликтным человеком и очень любил Азербайджан. Рано утром мне позвонили и сообщили, что Эльчина зарезали. Я с друзьями сразу отправился в родительский дом Эльчина. Там было много людей, и все говорили только о том, что Эльчина убил генерал Ровшан Акперов», - сказал он. Отвечая на вопросы, Юнус Огуз отметил, что информацию об убийстве Эльчина Алиева генералом Ровшаном Акперовым он получил от Назима Ибрагимова и Оруджали Гаджиева. «Перед тем как Назим Ибрагимов с друзьями отправились в Киев, чтобы доставить тело Эльчина Алиева, уже говорили о том, что его убил Ровшан Акперов. Само происшествие я не видел», - отметил он.