«Совесть не позволила Назиму Ибрагимову молчать» герой, который стал убийцей
В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова. Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании суда были допрошены свидетели и представители потерпевшей стороны.
Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.
Первым на сегодняшнем заседании суда показания дал сотрудник МЧС полковник Эльхан Джабиев, который отметил, что с 1994 по 2006 год работал в Управлении гражданской обороны Минобороны.
«В конце мая 2001 года я был отправлен на международное мероприятие в Киеве. Там же тогда проходили дни культуры Азербайджана. За день до моего возвращения в Баку Ровшан Акперов попросил, чтобы я заехал в посольство Азербайджана. Он должен был передать мне документы, которые нужно было доставить в Баку», - сообщил он.
Прибывший в посольство Эльхан Джабиев увидел, что генерал Ровшан Акперов вместе с семьей сидит за столом и пьет чай.
«Я подсел за стол. Ровшан Акперов передал мне стопку документов и поручил их в сохранности доставить в Баку. Он лично проводил меня до остановки такси, откуда я вернулся в гостиницу и наутро вылетел в Баку», - сказал он.
На вопрос гособвинителя о том, кто в тот вечер присутствовал на чаепитии в посольстве, Эльхан Джабиев заявил, что с тех пор прошло 20 лет и он не помнит этого эпизода.
Следующим на суде показания дал главный редактор газеты «Олайлар», писатель-публицист Юнус Огуз, который заявил, что знал покойного Эльчина Алиева с 1994 года.
«Эльчин был очень тихим и бесконфликтным человеком и очень любил Азербайджан. Рано утром мне позвонили и сообщили, что Эльчина зарезали. Я с друзьями сразу отправился в родительский дом Эльчина. Там было много людей, и все говорили только о том, что Эльчина убил генерал Ровшан Акперов», - сказал он.
Отвечая на вопросы, Юнус Огуз отметил, что информацию об убийстве Эльчина Алиева генералом Ровшаном Акперовым он получил от Назима Ибрагимова и Оруджали Гаджиева.
«Перед тем как Назим Ибрагимов с друзьями отправились в Киев, чтобы доставить тело Эльчина Алиева, уже говорили о том, что его убил Ровшан Акперов. Само происшествие я не видел», - отметил он.
Ровшан Акперов спросил Юнуса Огуза о причинах, по которым Эльчин Алиев в 1998 году отправился в Туркменистан. На что свидетель ответил, что Эльчин Алиев хотел расширить свой бизнес.
Диалог Ровшана Акперова и Юнуса Огуза продолжился на тему здания, в котором открылось посольство Азербайджана в Киеве.
Ровшан Акперов: Почему Эльчин оставил это здание и перевел свой офис?
Юнус Огуз: Там пять гектаров земли и площадь здания в 2 тысячи квадратных метров. Оно не принадлежало Эльчину, там у него была лишь одна комната. Здание принадлежало украинскому государству и было официально выделено под здание посольства Азербайджана.
Ровшан Акперов: Туда его привел Назим Ибрагимов и выделил помещение…
Юнус Огуз: Это неправда. Эльчин сам поменял место. После того как там обосновалось посольство, никто не мог там арендовать офис.
Последним свидетелем, выступившим на заседании, был близкий родственник Эльчина Алиева Эльман Агаев.
«Мы с Эльчином говорили по телефону почти каждый день. За несколько дней до инцидента он сказал мне по телефону, что в Киеве гостит генерал Ровшан Акперов. Говорил, что уже встречался с ним однажды и собирается встретиться еще. А потом мне сообщили, что Эльчина убили. Когда привезли его тело в Баку, Назим Ибрагимов не скрыл, что встречался в Киеве с Ровшаном Акперовым и генерал ему признался в убийстве Эльчина Алиева. Все мои знакомые в Украине твердили то же самое. И полиция, и прокуратура знали, что Эльчина убил Ровшан», - заявил он.
Взяв слово, адвокаты Ровшана Акперова отметили, что между показаниями свидетелей 20-летней давности и их новыми показаниями имеются сильные расхождения.
«20 лет все скрывались. Они боялись сказать правду. Даже Низами Ибрагимов тогда испугался официально признать правду. Но совесть не позволила ему молчать, и он раскрыл всю правду», - сказал Эльман Агаев.
Обращаясь к свидетелю, Ровшан Акперов заявил: «Вы утверждаете, что информацию представил Низами Ибрагимов. Почему он до этого времени не жаловался в прокуратуру?»
«Родители Эльчина ночевали у здания Военной прокуратуры и Генпрокуратуры. Назим также говорил, что сообщил о происшествии куда следует», - ответил свидетель.
Следующее заседание суда состоится 15 сентября.