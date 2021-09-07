Коронавирус в Азербайджане за сутки убил 39 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 592 пациента вылечились, 39 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 450 282 случая заражения коронавирусом, из этого числа 393 569 человек выздоровели, 5 959 пациентов клиник скончались. Лечение 50 754 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.