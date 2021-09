Очередной проект в азербайджанском киберспорте

В турнире по системе bo3 будут соревноваться восемь команд. Поклонники киберспорта будут следить за борьбой таких коллективов, как Akatsuki31, NamiRitz gang, The Best, Lets Go Baron Tofiq, Team Namiritz, Team First Blood, ffnowinnable и Victoria Secret. Посмотреть матчи, которые будут начинаться ежедневно в 19:00, можно будет на Twitch-канале glahub.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов заявил журналистам о важности этого соревнования: «Мы стараемся увеличить количество турниров в течение года. Наша цель - повысить интерес к киберспорту и в то же время улучшить опыт игроков. Несмотря на участие восьми команд, думаю, что на турнире мы станем свидетелями интересной борьбы. Желаю успехов всем участникам».

Турнир GLA League of Legends завершится 15 сентября.

Отметим, что, согласно статистике, опубликованной до 2019 года, популярность киберспорта, которым увлекаются более 400 миллионов человек, постоянно растет. Киберспорт на тестовой основе включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.