«Талибан» просит у США 10 миллиардов долларов

Руководство движения "Талибан" просит США выдать им около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на члена движения Халиля аль-Рахмана Хаккани.

Напомним, накануне талибы объявили состав временного правительства. Халиль аль-Рахман Хаккани был назначен и. о. министра по делам беженцев.

Сообщается, что также талибы обратились с призывом передать им все средства, выделенные ранее на помощь Афганистану и реабилитацию страны.

Отмечается, что речь идет о 10 миллиардах долларов.

Ранее сообщалось, что США в августе заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана.