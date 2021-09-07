Больные коронавирусом разгуливают в Баку и под землей

В Баку полиция задержала активных больных коронавирусом, которые пытались воспользоваться услугами метро.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудниками отдела полиции были выявлены и задержаны Габиль Агаев и Умуд Алиев, которые пытались воспользоваться услугами метро на станциях "Мемар Аджами" и "Гянджлик".

Двое других активных больных коронавирусом - Этибар Халилов и Эльман Мурсалзаде - были выявлены в общественных местах в Насиминском и Апшеронском районах.