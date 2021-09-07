Президент Узбекистана Шовкат Мирзиёев наградил Аллахшукюра Пашазаде медалью «30 лет независимости Узбекистана». Глава Управления мусульман Кавказа был награжден за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба УМК, медаль Аллахшукюру Пашазаде вручил посол Узбекистана в Азербайджане Бахрам Ашрафхонов.

В ходе встречи с послом Аллахшукюр Пашазаде выразил благодарность государству Узбекистан и братскому узбекскому народу за поддержку в справедливой борьбе Азербайджана за освобождение своих территорий.

В свою очередь, узбекский посол отметил, что он посетил освобожденный Агдам и увиденные разрушения потрясли его.