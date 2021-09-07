В результате, пушкинская идея, способная по мнению армянских журналистов поддержать и укрепить моральный дух рядовых граждан Айастана, пришлась настолько ко двору, что они не стали заморачивать себя прилагательным «возвышающий» и сконцентрировали все усилия на существительном «обман». В литературе такой подход называют творческой интерпретацией, в ангажированной политической журналистике – промыванием мозгов…

Александр Сергеевич Пушкин, на армянскую родословную которого намекают ушлые ученые-этнографы, умудрившиеся рекрутировать в ряды своей нации 90 процентов русских, французских, еврейских, португальских и прочих героев серии «ЖЗЛ», оставил потомкам циничное и, в то же время, по-пушкински изысканное оправдание лжи:

Прокочаряновские журналисты устроили новую обструкцию армянскому премьер-министру Николу Пашиняну. В чем же на сей раз провинился глава правительства? Оказывается на утреннем заседании правительства, Н.Пашинян посмел назвать «оккупированные районы Арцаха» западными районами Азербайджана. Что же подразумевают под «оккупированными районами Арцаха» армянские специалисты в области промывания мозгов? Освобожденные Азербайджаном в недавней войне семь прилегающих районов к бывшей НКАО! Когда же в армянском истеблишменте наступит осознание политической действительности? Как ни странно, но в понимании действительности и ее правильной интерпретации, а также в своих представлениях будущего развития Армении, сам армянский народ оказался гораздо мудрее и прогрессивнее своей политической элиты. Вот почему армянский народ на прошедших парламентских выборах отверг кочаряновскую клику и предпочел ей проигравшего войну Пашиняна.

Как же развивать страну, ее экономику, обеспечивать стабильность в регионе, если часть элиты по-прежнему живет иллюзией воссоздания «древнего армянского царства» за счет международно признанной территории соседнего государства?

Пашинян – более адекватный и более вменяемый политик, чем дрянной прокочаряновский сброд, который по сей день считает Агдам, Физули, Джебраил и прочие азербайджанские районы составной частью страбоновского Арцаха. Пашинян осознает меру своей ответственности, и не может назвать Агдам армянским. Ибо это опять старый выбор пути в никуда. Новые войны, трупы тысяч армянских солдат, слезы матерей, развал экономики, нищета… И все во имя чего? Чтобы снова превратить «армянский Агдам» в руины? Ведь как показала 30-летняя история на большее великая историческая сила страбоновского Арцаха оказалась не способна. Римские руины и пушкинский обман…