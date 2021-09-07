Госсекретарь США: президент Афганистана обещал умереть в бою с талибами

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до того, как покинул страну, заверял американскую сторону, что намерен бороться с радикальным движением "Талибан" до смерти. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью журналистам афганского телеканала TOLOnews.

"В ночь до того как он отбыл, он сказал мне, что будет сражаться до самой смерти", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он ответил отрицательно на вопрос, помогли ли США Гани покинуть страну. Блинкен добавил, что также обсуждал с Гани "передачу власти" в Афганистане.