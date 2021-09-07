Последний еврей все же покинул Афганистан

Haqqin.az ранее сообщал о судьбе последнего еврея в Афганистане Зебулона Симантова, которому 30 августа предложили покинуть Кабул в ходе эвакуации американских военных. Однако он не воспользовался этим предложением, опасаясь столкнуться с претензиями израильского правосудия. В течение многих лет он отказывается давать своей жене религиозный развод "гет", а судебная система Израиля предусматривает наказание за подобный отказ.

Наконец, в минувшие выходные 62-летний Зебулон Симантов все же бежал из Кабула. Операцию по его эвакуации организовали частные благотворительные организации Моше Кахане, сообщила израильская государственная телерадиокорпорация КАН.

В спасении Симантова принимал участие и американский еврей Моше Маргареттен, который занимается спасением евреев, оказавшихся в опасных ситуациях.

Зебулон Симантов направился в США.