Интимные видеокадры положили конец и карьере Рамиза Геюшова
Правящая партия Ени Азербайджан выступила с заявлением, в котором проинформировала общественность об исключении председателя Бинагадинской районной организации Рамиза Геюшова из рядов партии.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на заведующего отдела по связям с общественностью центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Эльмеддина Гулиева.
В сообщении говорится, что в сети распространены порочащие Рамиза Геюшова интимные видеокадры.
Отметим, что Р.Геюшов занимал должности первого заместителя главы исполнительной власти города Мингечаура, затем Бинагадинского района.