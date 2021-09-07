Ильхам Алиев назвал Рахмона мудрым правителем

"В годы независимости под Вашим мудрым руководством Ваша страна, двигаясь по пути стабильного развития, добилась успехов в деле укрепления государственности и социально-экономического прогресса, а также завоевала авторитет на международном уровне. Азербайджанская Республика искренне радуется достижениям Вашей дружественной страны". Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан.

"Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, основанных на добрых и богатых традициях. Постоянно расширяющийся политический диалог на высоком уровне между нашими странами, взаимные визиты, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши многовекторные отношения.

Уверен, что мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших традиционных дружественных связей и дальнейшее расширение сферы нашего сотрудничества", - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.